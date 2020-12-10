Мишустин потребовал быстрой реакции на рост цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания о динамике цен на продовольственные товары потребовал от чиновников быстрой реакции на рост цен на продукты. Он призвал действовать с максимальным охватом всех сфер "от поля до прилавка".

"Для стабилизации ситуации с ценами нужны комплексные решения. В максимальный охват нужно вовлечь всю цепочку производителей, посредников и торговые сети", – отметил он.

Премьер также потребовал к утру понедельника подготовить все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания.

"О ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину прошу докладывать мне каждую неделю. Если возникнет необходимость в срочных решениях, то прошу сообщать мне лично и незамедлительно", – добавил он.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты.

Накануне Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на продукты в РФ связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом президент заверил, что пандемия коронавируса в данном случае никак не повлияла.