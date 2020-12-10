Мишустин потребовал быстрой реакции на рост цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания о динамике цен на продовольственные товары потребовал от чиновников быстрой реакции на рост цен на продукты. Он призвал действовать с максимальным охватом всех сфер "от поля до прилавка".
"Для стабилизации ситуации с ценами нужны комплексные решения. В максимальный охват нужно вовлечь всю цепочку производителей, посредников и торговые сети", – отметил он.
Премьер также потребовал к утру понедельника подготовить все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания.
"О ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину прошу докладывать мне каждую неделю. Если возникнет необходимость в срочных решениях, то прошу сообщать мне лично и незамедлительно", – добавил он.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты.
Накануне Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на продукты в РФ связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом президент заверил, что пандемия коронавируса в данном случае никак не повлияла.
Эксперт рассказал, как правительство может повлиять на стоимость продуктов
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