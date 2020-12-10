Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал принять меры для сдерживания цен на продукты.

"Вчера на совещании по экономическим вопросам у президента обсуждался рост цен на ряд продуктов. Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо", – заявил он в ходе заседания правительства.

Глава кабмина раскритиковал ответственные за это министерства, подчеркнув, что они недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию. Он поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.

"Еще осенью мы видели эту тенденцию, обращали на это внимание. Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась", – добавил премьер.

От главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева Мишустин потребовал провести переговоры с производителями продукции с участием ФАС и ФНС.

Накануне Владимир Путин выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Также президент предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. Он потребовал обратить на это особое внимание.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в свою очередь, заявил, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности достигнуты.