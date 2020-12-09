Путин заявил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин на совещании с членами кабмина предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. Президент РФ потребовал обратить на это особое внимание, сообщает ТАСС.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на соответствующий вопрос Путина заявил, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности достигнуты.

Путин привел в пример Советский Союз, где, как напомнил президент РФ, "есть все, только не всем хватает". Он пояснил, что "тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно".

Президент РФ заявил, что этот вопрос требует особого внимания.

Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Отмечается, что закон отвечает задачам поддержки граждан и направлен на решение задач по стимулированию экономического роста.

При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: исполнения соцобязательств перед населением и реализации нацпроектов.