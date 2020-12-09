Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ и его семье. Закон подготовлен во исполнение принятых поправок в Конституцию РФ.

Авторами инициативы выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Согласно документу, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.

Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Экс-президент может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, которое должно быть подтверждено заключениями Верховного и Конституционного судов.

Решение нижней палаты парламента о выдвижении обвинения и решение верхней палаты о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы.

Совет Федерации должен решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае обвинение будет считаться отклоненным.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому действующему президенту разрешат снова претендовать на два президентских срока.

В документе указано, что президентом РФ не может быть выбран гражданин, который занимал должность два срока. Однако данная норма не касается президента РФ, который занимает пост на момент вступления в силу поправки в Конституции о президентском сроке.