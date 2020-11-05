В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий, сообщает РИА Новости.

Как рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сегодня бывший глава государства не может привлекаться к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им только в период исполнения президентских полномочий. Также он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если эти действия проводятся по делам, связанным с исполнением им полномочий президента.

Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Помимо этого, меняется процедура лишения неприкосновенности экс-президента – теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления.

Согласно проекту закона, выдвинутое Госдумой обвинение бывшего президента в госизмене должно быть подтверждено Верховным судом и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Решение Госдумы и Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-главы государства должно быть принято двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов Госдумы по инициативе не менее одной трети депутатов.

Более того, соответствующее решение Совета Федерации должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения, иначе оно считается отклоненным.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий Конституционного суда. В частности, инстанция будет оценивать возможность исполнения решений межгосударственных органов.