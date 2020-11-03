Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий Конституционного суда

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон о расширении полномочий Конституционного суда РФ.

Согласно новому документу, КС будет оценивать возможность исполнения решений межгосударственных органов. Это касается решений, которые были приняты на основании международных договоров России, но при этом противоречащих действующей редакции Конституции.

Документ внес на рассмотрение в Госдуме президент РФ Владимир Путин. Закон был разработан в рамках реализации новых положений основного закона государства.

В конце октября Госдума приняла закон о приоритете Конституции РФ над нормами международного права. Изменения закрепляются в статье 7 федерального закона "О безопасности".