ГД приняла во II чтении проект о приоритете Конституции над нормами международного права

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о приоритете Конституции РФ над нормами международного права. Изменения предлагают внести в закон "О безопасности".
В пояснительной записке к документу говорится, что статья федерального закона дополняется положением о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не будут исполняться.
Также законопроект запрещает открывать и иметь счета за рубежом, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за границей заместителю председателя Совета безопасности, его секретарю и его постоянным членам.
Кроме того, в законопроекте прописано, что Совет Федерации сможет проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Ранее депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о формировании правительства РФ. В документе прописаны статус правительства страны, организационно-правовые основы его формирования и принципы деятельности.
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