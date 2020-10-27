ГД приняла во II чтении проект о приоритете Конституции над нормами международного права

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о приоритете Конституции РФ над нормами международного права. Изменения предлагают внести в закон "О безопасности".

В пояснительной записке к документу говорится, что статья федерального закона дополняется положением о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не будут исполняться.

Также законопроект запрещает открывать и иметь счета за рубежом, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за границей заместителю председателя Совета безопасности, его секретарю и его постоянным членам.

Кроме того, в законопроекте прописано, что Совет Федерации сможет проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Ранее депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о формировании правительства РФ. В документе прописаны статус правительства страны, организационно-правовые основы его формирования и принципы деятельности.

