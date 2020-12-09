Путин заявил, что рост цен на продукты не обусловлен пандемией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что рост цен на базовые продукты в стране не связан с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?" – заявил президент РФ.

Также Путин предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. Президент РФ потребовал обратить на это особое внимание.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в свою очередь, заявил, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности достигнуты.