Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы

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Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Документ представили министр финансов РФ Антон Силуанов и аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин.

Финансовый план формировался на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны с учетом последствий кризиса после пандемии коронавируса.

Дефицит бюджета в 2021 году ожидается на уровне 2,75 триллиона рублей. В 2022 и 2023 годах этот показатель запланирован на отметке 1,25 триллиона рублей и 1,41 триллиона рублей соответственно.

Ранее закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы приняли в Госдуме. Прогнозировалось, что доходы бюджета РФ увеличатся с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022-м и 22,263 триллиона в 2023-м.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее спрогнозировал падение российский экономики. По его словам, по итогам 2020 года падение ВВП составит приблизительно 4,5%. Центробанк РФ заявлял о похожих цифрах.