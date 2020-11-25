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Экономика

14:16

ГД приостановила индексацию зарплат госслужащих в 2021 году

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, приостанавливающий индексацию зарплат государственных служащих до 1 января 2022 года. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

"В соответствии с решениями президента РФ, принятыми по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021–2023 годы, в 2021 году предусматривается повышение (индексация) размера окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц", – говорится в документе.

При этом отмечается, что оклады федеральных госслужащих в следующем году индексировать не будут. Соответствующий закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Ранее стало известно, что в Минфине намерены сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение. Отмечалось, что на 5 процентов будут сокращены госпрограммы по вооружению.

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