В Минфине намерены сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

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В Минфине сообщили о намерениях сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение. Об этом рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

По данным РБК, кабмин уже одобрил соответствующий проект госбюджета. В нем планируется оптимизировать все "незащищенные" статьи бюджетных расходов на 10 процентов.

В частности, на 5 процентов будут сокращены государственные программы по вооружению. Также в 2021 году правительство планирует отказаться от индексации зарплат чиновников.

Как пояснил Силуанов, за счет таких решений в следующем году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов рублей. При этом в 2022 году экономия составит 970 миллиардов рублей, а в 2023 году – около 900 миллиардов.

Глава Минфина подчеркнул, что оптимизация и сокращение статей расходов помогла кабмину выработать сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году.

"Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет", – подытожил министр.

Ранее Силуанов рассказал, насколько в России подорожают сигареты. По словам главы Минфина, стоимость пачки при увеличении акциза вырастет примерно на 17 процентов.

Он также сообщил подробности предоставления кредита Белоруссии. Силуанов пояснил, что средства будут направлены поэтапно