Силуанов рассказал о подробностях предоставления кредита Белоруссии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что кредит Белоруссии российская сторона планирует предоставлять поэтапно. Речь идет о 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в 2020 году республика может получить миллиард долларов: по 500 миллионов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Остальные 500 миллионов Россия предоставит в следующем году.

"Есть два направления поддержки – первое по линии ЕФСР – 500 миллионов долларов, мы будем обращаться к коллегам с тем, чтобы этот институт принял решение о небольшой программе поддержки Белоруссии. Раньше, помните, у нас были две программы по 2 миллиарда долларов, сейчас предложение быстро предоставить займ в размере 500 миллионов с минимальным требованием по программе", – высказался Силуанов.

Он отметил, что условия кредитования в настоящее время прорабатываются с представителями Минфина республики. Госкредит Белоруссии может быть выдан после принятия законодательных поправок. Ориентировочными сроками кредитования Силуанов обозначил цифру в 10 лет.

"Мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств. Мы планируем заем ЕФСР в долларах, заем межгос – в рублях... Ставки не могут быть одинаковые в валюте и рублях. В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, а по ставкам в валюте – ЕФСР дает исходя из стоимости бондов России и Казахстана. Средняя стоимость бондов будет рассчитана, и, исходя из этого, будут сформулированы условия предоставления займа", – объяснил министр.

Евразийский фонд стабилизации и развития – это организация, созданная для поддержки экономик государств-участников. Ее основной целью является преодоление негативных кризисных последствий в странах-участниках. Основной источник фонда – это взносы РФ в размере почти 90 процентов.

Ранее Песков заявил, что Россия не ставила дополнительных условий для кредита Белоруссии, кроме коммерческих. Он уточнил, что эти условия, как и у другого любого кредита, связаны в первую очередь с его обслуживанием.

Решение о предоставлении Белоруссии кредита размером в 1,5 миллиарда долларов принял Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко накануне в Сочи.