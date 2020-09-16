Лукашенко попросил у Путина дополнительное вооружение

Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимир Путина в ходе их недавних переговоров о некоторых типах вооружений, сообщает Sputnik Беларусь. Об этом белорусский лидер заявил во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", – отметил Лукашенко.

Он также заверил Шойгу, что Минск достаточно обороноспособный, чтобы защитить Белоруссию и при необходимости Россию.

"Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества – от Бреста до Владивостока. Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает", – заключил Лукашенко.

Ранее в Сочи состоялась встреча в формате "один на один" Александра Лукашенко и Владимира Путина. В ходе переговоров было принято несколько важных решений.

Так, стало известно, что Россия предоставит Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Часть этих средств пойдет на рефинансирование прежних долгов республики.

Россия подготовит первую партию вакцины для Белоруссии по поручению Путина, за что белорусский лидер поблагодарил российскую сторону.

Владимир Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении в республике конституционной реформы. Лидеры также высказали намерение возобновить транспортное сообщение между странами.

Кроме этого, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уведомил, что утверждения о том, что Россия поддерживает Лукашенко, чтобы разместить в Белоруссии свои военные объекты, не имеют никакого отношения к реальности. Данная тема на встрече не поднималась.

