Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

Фото: ТАСС/Андрей Стасевич/БелТА

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры России и Белоруссии общаются в формате "один на один". Подписания каких-либо документов и пресс-конференции по итогам переговоров не будет, передает "Интерфакс".

Ранее представитель Кремля заявил, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся столько, сколько потребуется.

Ожидается, что главы государств во время встречи обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, а также планы по реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что эта встреча еще раз подчеркивает обоюдный настрой двух стран на дальнейшее развитие равноправных и взаимовыгодных отношений.

