Песков рассказал, сколько будет длиться встреча Путина и Лукашенко

Фото: ТАСС/Андрей Стасевич/БелТА

Ограничений по времени для переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи не установлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он добавил, что переговоры лидеров двух государств продлятся столько, "сколько потребуется". По его словам, встреча начнется около 14:00.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко проведут 14 сентября встречу в формате "один на один". Отмечалось, что главы государств во время встречи обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, а также планы по реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, а также культурно-гуманитарной областях.

О встрече Путина и Лукашенко ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, их запланированная встреча еще раз подчеркивает обоюдный настрой двух стран на дальнейшее развитие равноправных и взаимовыгодных отношений.

3 сентября состоялся визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск. В ходе встречи с Лукашенко Мишустин подчеркнул, что Россия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Он отметил, что для России Белоруссия является родной страной.

Глава правительства РФ также сообщил о прогрессе в развитии отношений между странами. Он отметил, что на встрече также обсуждались вопросы перспектив Союзного государства. Мишустин подчеркнул, что оно будет основано на абсолютно независимой позиции государств.

