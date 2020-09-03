Мишустин заявил о поддержке независимости и территориальной целостности Белоруссии

15:08
Фото: government.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о поддержке Россией суверенитета, независимости и территориальной целостности Белоруссии.
"В гостеприимном Минске мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии", – передает ТАСС слова Мишустина со встречи главы кабмина РФ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Председатель российского правительства заявил, что для России Белоруссия является родной страной. Мишустин пояснил, что это обусловлено не только историческими, духовными и языковыми связями, но и гражданами двух стран, "которые фактически являются одним народом".
Ранее Россия и Белоруссия договорились о поэтапном восстановлении транспортного сообщения между двумя странами. По итогам переговоров между Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службы Минздрава РБ был подписан протокол, определяющий соответствующий план мероприятий.
Лукашенко исключил возможность гражданской войны в Белоруссии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: