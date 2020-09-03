Мишустин заявил о поддержке независимости и территориальной целостности Белоруссии

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о поддержке Россией суверенитета, независимости и территориальной целостности Белоруссии.

"В гостеприимном Минске мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии", – передает ТАСС слова Мишустина со встречи главы кабмина РФ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Председатель российского правительства заявил, что для России Белоруссия является родной страной. Мишустин пояснил, что это обусловлено не только историческими, духовными и языковыми связями, но и гражданами двух стран, "которые фактически являются одним народом".

Ранее Россия и Белоруссия договорились о поэтапном восстановлении транспортного сообщения между двумя странами. По итогам переговоров между Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службы Минздрава РБ был подписан протокол, определяющий соответствующий план мероприятий.