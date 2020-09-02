Размещение военных баз РФ на территории Белоруссии не стоит на повестке дня – Песков

Фото: ТАСС/снимок с видео Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о расположении российских военных объектов на территории Белоруссии не является насущным, передает ТАСС.

"Вопрос не на повестке дня", – заявил Песков, комментируя возможность размещения военных баз РФ на территории республики.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране.

"Правоохранители и руководство держат ситуацию под контролем и не дают возможности для провокаций, которые могут быть при большом скоплении людей", – подчеркнул он.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам. Ранее аналогичные санкции ввела Латвия. Список чиновников опубликован на сайте министерства. В него, помимо главы государства, вошли министр внутренних дел, министр юстиции, генеральный прокурор, должностные лица администрации президента, члены ЦИК и правоохранительных органов.

Однако пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз назвал решение Литвы, Латвии и Эстонии поспешным. Он отметил, что попытки санкционного воздействия на Белоруссию приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту.

Также стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. Решение обусловлено обоюдным настроем двух стран на дальнейшее развитие равноправных и взаимовыгодных отношений.

Кроме этого, посетить Белоруссию 3 сентября планирует глава правительства РФ Михаил Мишустин. В свою очередь, глава Минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября и примет участие в совместном заседании министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ.

