Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Власти Белоруссии контролируют протесты в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В целом продолжается определенная акция. Но мы видим, что правоохранители и руководство держат ситуацию под контролем и не дают возможности для провокаций, которые могут быть при большом скоплении людей", – подчеркнул Песков.

Ранее он рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер РФ Владимир Путин встретятся в Москве в ближайшие две недели.

Президенты также провели телефонный разговор, в ходе которого они подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

Позднее на предприятиях страны начались забастовки рабочих, в результате чего Александр Лукашенко призвал закрыть такие организации.