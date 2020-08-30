Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом говорится на сайте Кремля.

Во время разговора лидеры двух государств договорились встретиться в ближайшие недели в Москве. Во время беседы также был "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее подтвердил договоренность президентов встретиться в столице. Он сообщил, что точная дата встречи Путина с Лукашенко будет известна позднее, передает РИА Новости.

На этой неделе во время очередного разговора с Путиным Лукашенко рассказал главе РФ о мерах по нормализации обстановки в стране. В Кремле выразили надежду, что Белоруссии удастся избежать волны насилия.

Президенты созванивались также 15 августа. Они выразили уверенность, что все проблемы будут вскоре решены. Лукашенко и Путин договорились о продолжении регулярных контактов, подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений. Они положительно оценили взаимодействие профильных ведомств двух стран по вопросу возвращения на родину 32 задержанных в республике россиян.

В воскресенье, 23 августа, в Минске состоялись многотысячные протестные акции. Участники подошли к резиденции президента, но дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой.

Акции протеста в республике возникли в результате президентских выборов. По их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.