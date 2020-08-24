Кремль надеется, что Белоруссии удастся избежать волны насилия

13:31
Фото: ТАСС/STR/ЕРА
Москва констатирует, что действия митингующих в Белоруссии не приводят к стычкам с правоохранителями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, органы правопорядка очень корректно выполняют свои обязанности. Он выразил надежду, что столкновений удастся избегать и впредь.
"Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи", – цитирует Пескова РИА Новости.
В воскресенье, 23 августа, в Минске прошли многотысячные протестные акции. Участники подошли к резиденции президента, но дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой.
Через некоторое время манифестанты развернулись и двинулись обратно по направлению к центру города. В этот момент над ними пролетел вертолет, который совершил посадку на территории резиденции.
В Минске акции проводят сторонники и противники Лукашенко
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