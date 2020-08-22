Лукашенко рассказал о своем самом серьезном решении за 25 лет

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел вооруженные силы страны в боевую готовность, и перебросил войска на западное направление. Такое решение лидер назвал ""самым серьезным за четверть века". Об этом сообщает РИА Новости.

Такие меры Лукашенко принял в ходе посещения Гожского полигона и пункта постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродно. Там он встретился с силовиками и обсудил с ними установившую ситуацию в стране и вокруг нее, отметив, что его беспокоит "внешний фактор".

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", – заявил Лукашенко.

Ранее он заявил, что США и Европа причастны к организациям беспорядков в стране, и что для этого создан специальный центр под Варшавой. Лукашенко сообщил, что власти страны осведомлены о его деятельности.