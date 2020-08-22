Лукашенко рассказал о своем самом серьезном решении за 25 лет

Фото: ТАСС/ANDREI STASEVICH/POOL/ЕРА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел вооруженные силы страны в боевую готовность, и перебросил войска на западное направление. Такое решение лидер назвал ""самым серьезным за четверть века". Об этом сообщает РИА Новости.
Такие меры Лукашенко принял в ходе посещения Гожского полигона и пункта постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродно. Там он встретился с силовиками и обсудил с ними установившую ситуацию в стране и вокруг нее, отметив, что его беспокоит "внешний фактор".
"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", – заявил Лукашенко.
Ранее он заявил, что США и Европа причастны к организациям беспорядков в стране, и что для этого создан специальный центр под Варшавой. Лукашенко сообщил, что власти страны осведомлены о его деятельности.
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Белоруссии
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: