Лукашенко утвердил состав нового правительства Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства республики. Подписаны соответствующие указы, передает РИА Новости.

Известно, что Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения с палатой представителей Национального собрания. Данный указ был подписан 19 августа.

Кроме того, по информации пресс-службы белорусского главы, все члены его прежнего кабинета также сохранили свои посты, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей, глава МВД Юрий Караев, глава Минобороны Виктор Хренин.

17 августа появилась информация, что правительство Белоруссии сложило полномочия.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Центральная избирательная комиссия Белоруссии признала их результаты действительными, потому что явка превысила 50%.

14 августа Центральная избирательная комиссия назвала итоговые результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

На фоне президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.