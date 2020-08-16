Глава МВД пообещал разобраться по всем случаям превышения полномочий в Белоруссии

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Фото: AP Photo/Sergei Grits
Министерство внутренних дел Белоруссии проведет проверки по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции в республике. Такое заявление сделал глава ведомства Юрий Караев на митинге на площади Независимости в Минске.
Он подчеркнул, что разбирательства проведут после стабилизации ситуации в стране.
"Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет", – цитирует Караева БелТА.
Он также рассказал, что ядро митингующих в так называемых цепочках протеста финансируется из-за рубежа. По его словам, парням платят 30 рублей, девушкам – 60. Министр подчеркнул, что людей используют втемную, "управляют их сознанием и подсознанием".
Протесты начались в республике вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. В больницах остаются 150 пострадавших в ходе акций.
В СК республики полагают, что у акций были координаторы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти.
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что прошедшие выборы не были ни свободными, ни справедливыми.
В Минске ожидаются самые масштабные за все время протестов митинги
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