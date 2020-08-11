ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

11 августа, 20:45
Фото: ТАСС/Yauhen Yerchak/EPA
Принять меры против ответственных за насилие при подавлении протестов в Белоруссии пригрозили в Евросоюзе, сообщает РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что прошедшие выборы "не были ни свободными, ни справедливыми".
"Заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам. Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации", – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В пресс-службе белорусского МИД сообщили о готовности предоставить другим странам "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий. Также у дипломатов имеются доказательства причастности к протестам сил из-за рубежа.
В Белоруссии массовые протесты и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются уже несколько дней. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. Вечером 10 августа в Минске граждане пытались блокировать улицы и проспекты, чтобы помешать передвижениям силовиков и их технике.
В ночь с 9 на 10 августа были задержаны около 3 тысяч человек. По факту массовых беспорядок СК РБ возбудил уголовные дела.
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