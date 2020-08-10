В центре Минска закрылись магазины и станции метро

19:48
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Шесть станций метро закрыли в понедельник, 10 августа, в центре столицы Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
В центре Минска также закрылись все магазины – в том числе, расположенные на проспекте Победителей.
На данный момент в городе сохраняется спокойная обстановка, ограничений передвижения пешком или на транспорте нет. На улицах города дежурят сотрудники правоохранительных органов республики.
Ранее сообщалось, что Белорусский металлургический завод в Жлобине частично приостановил работу. Официально причины такого решения не назывались, однако, по некоторым данным, рабочие готовят забастовку.
Накануне в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным на 16:00 понедельника, 10 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 80% голосов.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская по итогам выборов подала жалобу в Центризбирком. Политик не согласна с предварительными результатами выборов и требует признать их недействительными. Кроме того, она предлагает произвести повторный подсчет голосов.
В ходе акций протеста в Белоруссии, которые начались вечером 9 августа, задержано около 3 тысяч человек. Как заявил Лукашенко, митингующими управляли из-за рубежа.
Лукашенко набирает 80,08% голосов на выборах президента Белоруссии
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