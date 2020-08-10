Интернет в Белоруссии отключают "из-за границы" – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отключение интернета в республике происходит не из-за инициативы властей страны, его отключают "из-за границы", пишет ТАСС.

"Чтобы вызвать недовольство у населения даже из-за границы отключают интернет. Наши специалисты выясняют, откуда именно идет эта блокировка", – отметил президент.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что участниками массовых протестов, произошедших в Минске в день выборов, управляли из-за рубежа. Он отметил, что были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.