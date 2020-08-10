Около 3 тыс человек задержали в Белоруссии в ходе акций протеста

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В ходе акций протеста в Белоруссии задержано около 3 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

По ее словам, протесты проходили в 33 населенных пунктах в районе избирательных участков в ночь на 10 августа.

"Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", – рассказала Чемоданова.

Она также отметила, что во время незаконных акций протеста пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

9 августа в республике состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская – 9,90%, остальные три кандидата получили менее 2% голосов.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших в Минске и других городах страны. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.