Лукашенко набирает 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

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ЦИК Белоруссии озвучила предварительные итоги выборов президента: кандидат на пост главы страны Александр Лукашенко набрал 80,23%.

"Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек, или 80,23%", – сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

По предварительным итогам выборов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов. Против всех проголосовали 6,02%, остальные кандидаты получили менее 2%. Ермошина отметила, что эти результаты вряд ли изменятся.

"Не думаю, что результаты существенным образом изменятся", – сказала Ермошина.

Всего в голосовании приняли участие 5,79 миллиона человек. Таким образом, явка на выборы составила 84,23%.

Выборы в Белоруссии завершились 9 августа в 20:00. Однако некоторые избирательные участки в Минске работали и после закрытия в связи с большим количеством желающих проголосовать. На президентских выборах работали 5 767 участков, 44 из них были организованы в других странах.

В Москве в выборах президента Белоруссии поучаствовали более 3 тысяч человек. Всего в России проголосовали около 5,2 тысячи человек.

На фоне выборов в Минске произошли массовые протесты. Против демонстрантов были применены спецтехника и шумовые гранаты, что подтвердили в МВД Белоруссии. По фактам массовых беспорядков были возбуждены уголовные дела.