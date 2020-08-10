В МВД Белоруссии подтвердили применение спецсредств против протестующих

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В МВД Белоруссии подтвердили применение правоохранительными органами спецсредств против протестующих в Минске.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову, сотрудники милиции были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков.

"Применялись спецтехника и шумовые гранаты", – подчеркнула Чемоданова.

По предварительной информации, в результате столкновений правоохранителей и митингующих есть задержанные. При этом их общее число на данный момент неизвестно.

Чемоданова отметила, что сейчас "события продолжаются". На фоне этого в Минске были усилены меры безопасности.

Как пишет агентство БелТА со ссылкой на МВД республики, правоохранительные органы взяли под контроль ситуацию в Минске.

"Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях", – сообщили в ведомстве.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Минске происходят стычки протестующих с правоохранителями. Отмечалось, что сотрудники МВД применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. При этом оппозиционеры зажигают файеры и бросают в сторону полицейских.

По актуальным данным из нескольких областей республики, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Такую информацию предоставили в ЦИК страны.