В МВД Белоруссии подтвердили применение спецсредств против протестующих

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
В МВД Белоруссии подтвердили применение правоохранительными органами спецсредств против протестующих в Минске.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову, сотрудники милиции были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков.
"Применялись спецтехника и шумовые гранаты", – подчеркнула Чемоданова.
По предварительной информации, в результате столкновений правоохранителей и митингующих есть задержанные. При этом их общее число на данный момент неизвестно.
Чемоданова отметила, что сейчас "события продолжаются". На фоне этого в Минске были усилены меры безопасности.
Как пишет агентство БелТА со ссылкой на МВД республики, правоохранительные органы взяли под контроль ситуацию в Минске.
"Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях", – сообщили в ведомстве.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Минске происходят стычки протестующих с правоохранителями. Отмечалось, что сотрудники МВД применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. При этом оппозиционеры зажигают файеры и бросают в сторону полицейских.
По актуальным данным из нескольких областей республики, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Такую информацию предоставили в ЦИК страны.
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