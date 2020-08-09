В Минске в день выборов президента зафиксировали проблемы с интернетом

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В день выборов президента Белорусcии в Минске начались перебои с интернет-соединением. Об этом сообщает РИА Новости.

Сбои в работе Сети появились в 9:00, снизилась скорость загрузки приложений и веб-страниц. Белорусы уже рассказали о проблеме в социальных сетях.

Как заявили в местном министерстве связи и информатизации, данных о сбоях пока предоставить не могут.

"Сегодня выходной, поэтому каких-то официальных данных нет. Предлагаю вам прислать на электронную почту свой вопрос. И мы в рабочий день рассмотрим с заинтересованными лицами и дадим вам официальный ответ", – сообщили в ведомстве.

По словам кандидата Андрея Дмитриева, ранее власти предупреждали о возможном ограничении интернета в стране. Эта мера рассматривалась как дополнительная защита при угрозе безопасности республики.

Порядка 5,7 избирательных участков открылись для голосования на президентских выборах в Белоруссии в воскресенье, 9 августа. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В Москве к посольству республики выстроилась очередь.

