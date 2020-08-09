Около посольства Белоруссии в Москве выстроилась очередь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около посольства Белоруссии в Москве образовалась очередь из желающих проголосовать на выборах президента, которые проходят в стране сегодня, 9 августа. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
В России отдать свой голос за нового лидера могут около 6,8 миллиона белорусских граждан. При этом сделать выбор можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Калининграде.
Ранее голосование на выборах президента в Белоруссии началось на почти 5 тысячах избирательных участках. Еще более 40 разместили в 36 разных странах.
На пост главы государства баллотируются действующий президент страны Александр Лукашенко, который выдвигается шестой раз, а также сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена блогера Сергея Тихановского Светлана и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
В Москве образовалась очередь в посольство Белоруссии
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