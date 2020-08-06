Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что считает Владимир Путина своим старшим братом. Об этом он рассказал на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.

"Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат, но поведение старшего и младшего брата… Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать", – сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер признал, что между ним и Путиным присутствует напряженность, потому что, по его словам, они оба сильные личности. Глава белорусского государства при этом отметил, что президент России на него никогда не давит и не угрожает.

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России. Он добавил, что потеря Минска станет сильнейшим ударом по внутренней политике Москвы.

В Белоруссии 9 августа пройдут выборы президента. В качестве дня досрочного голосования было установлено 4 августа. На выборах ЦИК были зарегистрированы пять человек, в том числе действующий президент. Для Александра Лукашенко новый срок может стать шестым.

