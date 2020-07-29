ЦИК Белоруссии проведет экстренную встречу с кандидатами в президенты

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии проведет срочную встречу с претендентами на пост главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

"Позвонили вечером, сообщили, что Лидия Михайловна [глава ЦИК] поставила задачу срочно собрать всех кандидатов на встречу завтра", – заявил кандидат в президенты Белорусии от партии "Грамады" Сергей Черечень.

По словам политика, он не знает, с чем это связано.

Участие в предстоящей встрече также подтвердила экс-депутат и кандидат на пост главы Белоруссии Анна Канопацкая.

Выборы президента в республике назначены на 9 августа. В качестве дня досрочного голосования установлено 4 августа. На данный момент на выборах зарегистрированы пять человек, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Для него новый срок может стать шестым.

Ранее глава Белоруссии заявил, что протесты в ходе кампании по выборам президента Белоруссии напомнили ему ситуацию 2010 года. По словам Лукашенко, противники его власти намерены свергнуть режим силой.

