ЦИК Белоруссии проведет экстренную встречу с кандидатами в президенты

21:16
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии проведет срочную встречу с претендентами на пост главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
"Позвонили вечером, сообщили, что Лидия Михайловна [глава ЦИК] поставила задачу срочно собрать всех кандидатов на встречу завтра", – заявил кандидат в президенты Белорусии от партии "Грамады" Сергей Черечень.
По словам политика, он не знает, с чем это связано.
Участие в предстоящей встрече также подтвердила экс-депутат и кандидат на пост главы Белоруссии Анна Канопацкая.
Выборы президента в республике назначены на 9 августа. В качестве дня досрочного голосования установлено 4 августа. На данный момент на выборах зарегистрированы пять человек, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Для него новый срок может стать шестым.
Ранее глава Белоруссии заявил, что протесты в ходе кампании по выборам президента Белоруссии напомнили ему ситуацию 2010 года. По словам Лукашенко, противники его власти намерены свергнуть режим силой.
Лукашенко недоволен местными СМИ
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