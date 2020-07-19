Лукашенко рассказал о планах его оппонентов силой добиться свержения режима

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Александр Лукашенко сообщил, что протесты в ходе кампании по выборам президента Белоруссии напомнили ему ситуацию 10-летней давности. По словам главы государства, там протестующие хотели ворваться в дом правительства, передает РИА Новости.
"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени: ввели санкции, наклоняли, не получается", – говорил Лукашенко в ходе посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Как подчеркивает белорусский лидер, в тот раз было 400 агрессивных боевиков, которых силовики знали пофамильно.
"Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту, это говорит о том, что пока вот этот вариант – свержения существующего правительства или же расшатать обстановку – остается по-прежнему актуальным", – поясняет Лукашенко.
Известно, что выборы президента Белоруссии планируются 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов. Так, Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко не подтвердила информацию о его госпитализации. В частности, в сообщениях утверждалось, что ухудшение самочувствия Лукашенко случилось через час после встречи в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: