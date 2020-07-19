Лукашенко рассказал о планах его оппонентов силой добиться свержения режима

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Александр Лукашенко сообщил, что протесты в ходе кампании по выборам президента Белоруссии напомнили ему ситуацию 10-летней давности. По словам главы государства, там протестующие хотели ворваться в дом правительства, передает РИА Новости.

"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени: ввели санкции, наклоняли, не получается", – говорил Лукашенко в ходе посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Как подчеркивает белорусский лидер, в тот раз было 400 агрессивных боевиков, которых силовики знали пофамильно.

"Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту, это говорит о том, что пока вот этот вариант – свержения существующего правительства или же расшатать обстановку – остается по-прежнему актуальным", – поясняет Лукашенко.

Известно, что выборы президента Белоруссии планируются 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов. Так, Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко не подтвердила информацию о его госпитализации. В частности, в сообщениях утверждалось, что ухудшение самочувствия Лукашенко случилось через час после встречи в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.