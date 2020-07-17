Мишустин предложил Лукашенко независимую интеграцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
РФ и Белоруссия могли бы найти достаточно большое количество новых мер, по-новому раскрывающих возможности Союзного договора, заявил Михаил Мишустин. Премьер-министр сообщил, что речь идет о независимой интеграции, передает "Интерфакс".
Российский премьер встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Я бы хотел отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора, отношений", – поделился Мишустин.
По словам премьер-министра, если бы получилось сделать усилие с правительством Белоруссии, то удалось найти большое количество мер, раскрывающих возможности договора.
"Говоря об интеграции, и вы всегда это подчеркиваете, мы говорим, конечно, о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными", – обращает внимание Мишустин. Он выразил надежду, что Белоруссия и РФ благодаря совместными усилиями достигнут цели.
Ранее Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в РФ. "Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь. Это же касается и поддержки регионов", – говорил глава кабмина.
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