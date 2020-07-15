Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Обстановка с коронавирусом в России улучшается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Он подчеркнул, что пик заболеваемости уже пройден – за последние сутки прирост заболеваемости в стране не превышает 1%. Однако, по словам премьера, расслабляться нельзя.

"Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь. Это же касается и поддержки регионов", – цитирует главу кабмина РИА Новости.

Мишустин добавил, что низкие показатели по COVID-19 позволяют проводить совещания по эпидемиологической ситуации намного реже. Он напомнил, что раньше заседания Координационного совета проводились ежедневно.

За последние сутки в России выявили 6 422 подтвержденных случая COVID-19 в 85 регионах страны. Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 746 369 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки зарегистрированы в Москве, Московской области, Северной Осетии и в Севастополе.

За последние сутки в стране подтвердились 156 летальных случаев – из них 29 приходятся на Москву. За весь период в РФ зафиксировано 11 770 летальных исходов.

Согласно последним данным, по выздоровлении в России выписаны 10 424 человека. В Москве болезнь преодолели 1 844 пациента. Общее число выздоровевших в стране – 523 249 человек.

