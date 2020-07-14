Нельзя гарантировать, что не будет новой волны коронавируса – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на межпартийном съезде, посвященном коронавирусу, заявил, что появление второй или третьей волн пандемии не исключено. Об этом сообщает RT.

"Никто не может дать гарантии, что не будет ухудшений, второй, третьей волны, что эффективными окажутся лекарства", – высказался политик.

Медведев подчеркнул, что преодоление кризиса возможно только совместными усилиями. Он призвал в рамках борьбы с пандемией COVID-19 и ее экономическими последствиями отвлечься от разницы в идеологиях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что летальность коронавируса в РФ в несколько раз ниже, чем в ряде других стран. Кроме того, глава государства отметил слаженность граждан в борьбе с пандемией.

По словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, коронавирус распространялся по миру в рамках четырех сценариев.

