Общенациональное единение позволило достойно ответить на вызов COVID-19 – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России достойно ответить на вызов пандемии COVID-19 позволило общенациональное единение, заявил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент отметил, что безопасность, здоровье граждан являлись главными приоритетами для властей, принимавших решения во время пандемии коронавируса.

"Именно здесь мы концентрировали усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских, научных центров, делового сообщества и некоммерческих волонтерских организаций", – приводит слова Путина ТАСС.

13 июля Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений. С понедельника отменяется обязательный масочный режим на улицах. При этом средства защиты все же потребуются в определенных случаях – в общественных местах, в транспорте и магазинах.

Кроме того, снимается ограничение на работу образовательных учреждений. Горожане могут посещать вузы, в том числе для прохождения аттестации или сдачи экзаменов.

Еще одно отмененное ограничение касается работы секций, кружков и досуговых центров. Они начинают полноценно функционировать, а вместе с тем детские лагеря, развлекательные комплексы и дискотеки.

Наконец полностью сняты коронавирусные ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и некоторых других видов деятельности.

Следующий этап отмены ограничений запланирован на 1 августа.