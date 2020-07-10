Московские образовательные учреждения достойно справились с вызовами пандемии – Собянин

10 июля, 19:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столичные образовательные учреждения достойно справились с вызовами пандемии коронавируса.
Он отметил, что сложности, связанные с процессом перехода на дистанционное обучение, возникали даже в Москве, которая является одним из самых продвинутых городов страны в плане технического оснащения жителей.
"Представляете, как это все равно сложно, притом что Москва – один из самых продвинутых городов в этом отношении. Это и хороший интернет во всех московских домах, это и обеспеченность компьютерами, различными гаджетами и так далее. Это привычка работать в системе электронной школы", – сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил роль родителей, учеников и педагогов, которые подключились к процессу перехода на удаленное обучение. Собянин подчеркнул, что он занял около недели.
Кроме того, он отметил, что с точки зрения безопасности ЕГЭ проходит в Москве практически безукоризненно.
"Я считаю, что с точки зрения санитарной ситуации практически безукоризненно проходят экзамены, никаких опасностей ни для педагогов, ни для учащихся нет, тем более что мы большинство педагогов протестировали на коронавирус, ПЦР-тесты и ИФА-тесты провели, и с этой точки зрения все нормально", – отметил Собянин.
Ранее глава города объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве. В частности, с 13 июля образовательные учреждения вернутся к нормальному режиму работы. Это значит, что абитуриенты будут сдавать экзамены в очной форме, а студенты смогут посещать вузы.
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