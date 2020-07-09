Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене ограничений на работу образовательных учреждений с 13 июля. Об этом градоначальник сообщил на своем персональном сайте.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве продолжает улучшаться. Количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раза в сравнении с пиковыми значениями мая. Аналогичная тенденция на убыль отмечена по отношению к загруженности городских стационаров – она снизилась в 3,9 раза.

"Принимая во внимание эти позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение продолжить отмену ограничений, прежде всего в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению", – заявил мэр.

Начиная с 13 июля в полной мере возобновится работа образовательных учреждений. Это значит, что студенты смогут посещать вузы, а абитуриентам и выпускникам разрешат сдавать экзамены в очной форме. Конкретное решение о формате остается в ведении Минобрнауки РФ и администрации учебных заведений.

Кроме того, в Москве отменяется запрет на работу учреждений дополнительного образования. К ним относятся спортивные, музыкальные и художественные школы, а также секции и кружки.

Наконец в привычном формате начнут функционировать общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа на базе столичных школ пройдет единый государственный экзамен (ЕГЭ), а уже с 1 сентября в учреждениях будут готовы принимать учеников для очного образовательного процесса.

Сергей Собянин подчеркнул, что ограничения будут планомерно отменяться в течение месяца. С 13 июля также откроют парки аттракционов, культурные и досуговые центры, детские лагеря и развлекательные заведения. Кроме того, окончательно отменятся ограничения в сфере предпринимательства, оказания услуг населению и в случае иных видов деятельности.

Следующий этап возвращения к привычной жизни намечен на 1 августа. Начнут работать театры, кинотеатры и концертные залы, но с условием заполнения зала не более чем на 50%, причем суммарно в этих заведениях должно быть не более 3 тысяч посадочных мест. Также возобновятся занятия "Московского долголетия" на свежем воздухе, а на спортивные мероприятия начнут пускать до 50% зрителей от числа общей вместительности стадионов.

В столице за последние сутки подтверждено 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордно низкое число с начала апреля, как сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19. Помимо этого, Москва занимает 39-е место среди субъектов РФ по числу новых заболевших.

