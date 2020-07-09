Москва занимает 39-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице число новых случаев коронавируса составляет 4,48 на 100 тысяч человек – это 39-е место среди субъектов РФ, следует из данных Росстата.
Таким образом, по сравнению с предыдущем днем Москва опустилась на шесть строчек ниже в списке по выявленным новым случаям среди субъектов РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировано рекордно низкое число новых случаев COVID-19 (568) с начала апреля. Специалисты из Оперштаба подчеркнули, что количество выявленных случаев на 64% меньше, чем месяц назад, и на 90% меньше, чем два месяца назад.
За последние сутки на территории страны выявлено 6 509 новых случаев коронавируса. Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни. Всего в России выявили 707 301 случай коронавируса.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе. По его словам, сейчас горожанам нужно продолжить носить маску на улице.
Первая группа тестирующих вакцину от COVID-19 может быть выписана 15 июля
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