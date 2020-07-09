Минздрав назвал регионы-лидеры по числу больничных

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Министерство здравоохранения Российской Федерации представило данные по регионам страны о количестве оформленных больничных. Как сообщает News.ru, в 2019 году суммарно россияне не работали несколько сотен миллионов дней.

Чаще всего больничные листы оформляют в Новгородской области – здесь фиксируется порядка 64,3 случая временной нетрудоспособности на 100 работающих. Схожие показатели наблюдаются в Курганской и Вологодской областях – 63,5 и 62,2 соответственно.

Минимальное число больничных аналитики выявили в Чечне (14,8), Севастополе (19,2) и Дагестане (28,3). В целом по стране листок нетрудоспособности оформляют примерно на 6 дней.

По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, колебания в числе больничных по регионам могут быть вызваны разными факторами. В одних случаях людям выгоднее брать отгул или отпуск, или и вовсе не уходить с работы. В других – граждане могут не пользоваться правом на больничный из-за самозанятости.

Суммарно за 2019 год россияне не работали по болезни свыше 255,7 миллионов дней. Лидируют по этому показателю в Москве – на столицу РФ приходится 16,145 миллиона часов.

С начала 2021 года регионы России будут выплачивать средства населению из Фонда социального страхования, в том числе больничные. При этом расчет будет идти на основе страхового стажа. Если он будет колебаться в пределах от полугода до пяти лет, оплата произойдет в размере 60% от среднего заработка.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним для лиц старше 65 лет. Особый порядок действует с 15 июня по тот день, когда в том или ином регионе официально снимут режим самоизоляции.

