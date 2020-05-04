Роспотребнадзор напомнил о кредитных каникулах для пострадавших от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнил о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса заемщикам, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты рассказали, что в качестве одной из ключевых мер поддержки потребителей является "Закон о кредитных каникулах". При снижении дохода заемщика за месяц более чем на 30% у него есть право потребовать у кредитора приостановить свои обязательства на срок до шести месяцев. Заявки можно зарегистрировать до 30 сентября.
При этом банк вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие снижение дохода. Это могут быть официальная справка о доходе, выписка из регистра госуслуг или лист нетрудоспособности. Их необходимо предоставить кредитору в течение 90 дней.
"Льготный период распространяется на тех заемщиков у кого размер кредита не превышает установленный правительством РФ максимальный размер, а также если на них не действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 6.1–1 закона "О потребительском кредите (займе)", – уточнили в пресс-службе.
При этом постановлением правительства РФ от 3 апреля утвержден максимальный размер кредита. Для Москвы предельный размер ипотеки повышен до 4,5 миллиона рублей. Для области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа – до трех миллионов рублей. Для остальных регионов РФ – до двух миллионов рублей.
Вместе с тем в течение льготного периода банкам запрещено начислять заемщикам неустойки, штрафы и пени и требовать досрочного исполнения обязательств. По окончании периода сумма начисленных процентов фиксируется в качестве обязательств заемщика, которое погашается им в течение 720 дней после окончания льготного периода.
Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19, в начале апреля. Документ был разработан депутатами совместно с ЦБ и Минфином России.
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