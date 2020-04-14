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Москва 24

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Общество

11:19

В России разрешили оформлять больничный на другого человека

медицина общество

Россиянам позволят оформлять больничный на другого человека

В России обновили правила оформления листов нетрудоспособности. Получить больничный теперь можно на другого человека, но это касается только тех, кто недавно вернулся из-за границы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Получение документа настроили через сайт госуслуг, при этом неважно, зарегистрирован ли сам гражданин на нем. Тот, кто запрашивает больничный, должен просто подготовить письменное согласие на открытие больничного и приложить скан к перечню документов.

Кроме того, потребуются копии страниц загранпаспорта с отметкой о пересечении границы и билета на поезд или самолет.

По действующим правилам все, кто возвращается из-за границы, сейчас обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Оформление больничного особенно актуально для тех, чья работа не может быть выполнена дистанционно.

В начале апреля сообщалось, что россияне, вернувшиеся из-за границы, будут получать электронный больничный в автоматическом режиме. Данная услуга должна предоставляться через портал госуслуг.

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