Порядок оказания медицинской помощи беременным изменился в Москве

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Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.

Плановые визиты придется отложить до особого распоряжения. Временно ограничивается посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений. Будущие мамы должны соблюдать режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения COVID-19, объяснили в департаменте.

Результаты анализов можно будет обсудить с лечащим врачом дистанционно, по телефону. По телефону, без похода в женскую консультацию можно оформить больничный лист или декретный отпуск.

Посещение специалистов доступно только в следующих случаях:



для постановки на учет по беременности;

для скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики;

для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности и при жалобах.

В случае появления тянущих или схваткообразных болей внизу живота, изменения характера шевелений плода, повышения артериального давления до 140/90 мм рт. ст. и более, появлении кровянистых или жидких выделений из половых путей, нужно позвонить в скорую помощь по телефону 103. Кроме того, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, при ухудшении самочувствия и появлении первых признаков ОРВИ.

Пациентке окажут медицинскую помощь в полном объеме и при необходимости оперативно госпитализируют в круглосуточный стационар (роддом). В столичных роддомах принимаются все меры по предотвращению возможности заражения инфекционными болезнями, в том числе и COVID-19.

Родильные дома города открыты. Ограничения касаются только партнерских родов и посещений родственников.

Если женщина чувствует приближение родов, нужно вызвать скорую помощь. Если предстоит плановое кесарево сечение, доктор определит дату направления на госпитализацию за сутки до предполагаемого дня операции.

Вопросы оказания помощи беременным можно задать по справочному телефону: 8 (499) 251-83-00

За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах.