Более 37 тыс россиян за рубежом обратились за матпомощью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за материальной помощью. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
На 12 апреля в МИД от Минкомсвязи РФ поступила информация о 37 382 гражданах, которые подали заявление на портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей – 54 794 граждан).
В ведомстве рассказали, что свыше 31 тысячи заявлений уже обработано, еще 5,4 тысячи обращений находятся в обработке. Выплаты для 6 088 человек уже одобрены.
В ведомстве также обратили внимание, что при заполнении заявлений граждане часто совершают ошибки в виде неправильно указанных паспортных данных или платежных систем, куда должны придти деньги. Сотрудники добавили, что эти проблемы мешают им установить выплаты в срок.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в первую очередь из-за рубежа вывезут россиян, уехавших из страны в 2020 году. Следующим этапом будут вывезены проживающие в этих странах длительное время граждане.
Он подчеркнул, что для более оперативного вывоза россиян он поручил Минкомсвязи запустить на сайте госуслуг специальную форму, где туристы могут предоставить все необходимые данные о себе. По его словам, только за первые восемь часов работы форму заполнили 35 тысяч туристов.
С 27 марта в России прекратили регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.
Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: