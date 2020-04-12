Более 37 тыс россиян за рубежом обратились за матпомощью

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Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за материальной помощью. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На 12 апреля в МИД от Минкомсвязи РФ поступила информация о 37 382 гражданах, которые подали заявление на портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей – 54 794 граждан).

В ведомстве рассказали, что свыше 31 тысячи заявлений уже обработано, еще 5,4 тысячи обращений находятся в обработке. Выплаты для 6 088 человек уже одобрены.

В ведомстве также обратили внимание, что при заполнении заявлений граждане часто совершают ошибки в виде неправильно указанных паспортных данных или платежных систем, куда должны придти деньги. Сотрудники добавили, что эти проблемы мешают им установить выплаты в срок.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в первую очередь из-за рубежа вывезут россиян, уехавших из страны в 2020 году. Следующим этапом будут вывезены проживающие в этих странах длительное время граждане.

Он подчеркнул, что для более оперативного вывоза россиян он поручил Минкомсвязи запустить на сайте госуслуг специальную форму, где туристы могут предоставить все необходимые данные о себе. По его словам, только за первые восемь часов работы форму заполнили 35 тысяч туристов.

С 27 марта в России прекратили регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.