Мишустин сообщил, что 35 тыс россиян заявили о готовности вернуться в Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За первые восемь часов после размещения на госуслугах формы для граждан России, желающих вернуться из-за границы, заполнили 35 тысяч туристов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с главами регионов.

"По заполнению на госуслугах конкретной формы – она протестирована, показана, это очень просто, и практически за восемь часов с момента, как форма в пятницу была вывешена, ее заполнили около 35 тысяч человек. Это те, кто проинформировали, что готовы вернуться", – отметил Мишустин.

Он пояснил, что перед вывозом граждан из других стран сперва собирается список всех желающих, который потом проверяется, в том числе сотрудниками МВД, ФСБ и Росавиацией, чтобы вся информация отвечала действительности.

"Так как первый список, который был собран в самом начале, 27 и 30 марта, содержал примерно 15 тысяч сведений, которые не соответствовали действительности: люди давали информацию, и непонятно, откуда и каким образом они попали в том числе за рубеж", – пояснил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что график вывоза россиян формируется с учетом введенных ограничений по количеству прибывающих в Россию: 500 человек в Москву и 200 человек в региональные аэропорты в сутки.

С 27 марта в России прекратили регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,5 миллиарда рублей на компенсацию авиакомпаниям за вывоз россиян.