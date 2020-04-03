Вернувшиеся из-за границы россияне будут получать электронный больничный автоматически

10:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россияне, вернувшиеся из-за границы, будут получать электронный больничный в автоматическом режиме. Соответствующий документ будет предоставляться через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
"Всем работающим россиянам, которые возвращаются из-за рубежа и заполняют форму для регистрации прибытия, больничный лист открывается автоматически. Таким образом, граждане не обязаны лично обращаться в медицинские учреждения для оформления этих документов", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что после прибытия в РФ все граждане нашей страны заполняют форму на портале госуслуг перед прохождением пограничного контроля. В ней необходимо указать место работы или учебы и адрес, по которому человек будет проживать во время карантина.
После процедуры все данные передаются в Фонд социального страхования России, который проверяет информацию и после высылает электронный больничный лист в личный кабинет гражданина на госуслугах.
Ранее кабмин утвердил правила оформления листков нетрудоспособности для пожилых людей на карантине. Согласно документу, временные правила распространяются на граждан, соблюдающих самоизоляцию на дому, в том числе на садовых участках. Под исключение попадают лица на дистанционном режиме работы или находящиеся в ежегодном оплачиваемом отпуске.
В России начнут применять новые правила оформления больничных
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