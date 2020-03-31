Совфед одобрил закон об увеличении до уровня МРОТ суммы выплат по больничному

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Совфед одобрил закон о повышении до уровня МРОТ суммы выплат по больничному листу до конца текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва".
На период с 1 апреля по 31 декабря устанавливаются особенности определения размеров пособий по больничному листу.
Оплачивать больничный, исходя из МРОТ, будут в случае, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц окажется ниже этой суммы.
На сегодняшний день больничные оплачивают исходя из средней зарплаты и стажа работника. При расчете пособия из МРОТ без учета стажа средний дневной размер выплаты прогнозируется на уровне 995,7 рубля и увеличится на 19,52 рубля.
Ранее сообщалось, что семьи с правом на материнский капитал в течение ближайших трех месяцев будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Выплаты на детей 3–7 лет поручено организовать не с июля, а с июня.
Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников, подчеркнул российский лидер. Ветераны получат по 75 тысяч рублей, по 50 тысяч – бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье.
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