Совфед одобрил закон об увеличении до уровня МРОТ суммы выплат по больничному

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Совфед одобрил закон о повышении до уровня МРОТ суммы выплат по больничному листу до конца текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

На период с 1 апреля по 31 декабря устанавливаются особенности определения размеров пособий по больничному листу.

Оплачивать больничный, исходя из МРОТ, будут в случае, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц окажется ниже этой суммы.

На сегодняшний день больничные оплачивают исходя из средней зарплаты и стажа работника. При расчете пособия из МРОТ без учета стажа средний дневной размер выплаты прогнозируется на уровне 995,7 рубля и увеличится на 19,52 рубля.

Ранее сообщалось, что семьи с правом на материнский капитал в течение ближайших трех месяцев будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Выплаты на детей 3–7 лет поручено организовать не с июля, а с июня.

Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников, подчеркнул российский лидер. Ветераны получат по 75 тысяч рублей, по 50 тысяч – бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье.

