Гражданам РФ выплатят по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение трех ближайших месяцев будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно", – заявил глава государства в ходе телеобращения к гражданам.

Кроме того, Путин призвал ускорить организацию дополнительных выплат на детей от 3 до 7 лет. Изначально они планировались на июль.

"Поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы люди начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше – уже в июне", – объяснил президент.

Владимир Путин выступил в прямом эфире в среду, 25 марта. В своем обращении глава государства заявил о введении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, а также о необходимости переноса голосования по поправкам в Конституцию.

Помимо этого, президент России заявил о том, что полностью остановить проникновение коронавируса COVID-19 в страну невозможно, но пока вирус удается сдерживать. Глава государства поблагодарил медиков за работу в условиях эпидемии.

