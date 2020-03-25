Гражданам РФ выплатят по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение трех ближайших месяцев будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно", – заявил глава государства в ходе телеобращения к гражданам.
Кроме того, Путин призвал ускорить организацию дополнительных выплат на детей от 3 до 7 лет. Изначально они планировались на июль.
"Поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы люди начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше – уже в июне", – объяснил президент.
Владимир Путин выступил в прямом эфире в среду, 25 марта. В своем обращении глава государства заявил о введении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, а также о необходимости переноса голосования по поправкам в Конституцию.
Помимо этого, президент России заявил о том, что полностью остановить проникновение коронавируса COVID-19 в страну невозможно, но пока вирус удается сдерживать. Глава государства поблагодарил медиков за работу в условиях эпидемии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: